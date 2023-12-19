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Путин заявил о готовности идти до конца в деле защиты интересов России

Путин: мы все пойдем до конца ради защиты интересов страны
Владимир Путин на церемонии вручения медалей &laquo;Золотая Звезда&raquo; Героя России участникам специальной военной операции
Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героя России участникам специальной военной операции (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообещал, что пойдет до конца, защищая интересы страны. Об этом он заявил после вручения медалей «Золотая звезда» Героя России участникам боевых действий на Украине.

«Родина всем нам дала возможность и наградила нас с вами возможностью поработать на нашу страну. <...> Мы все с вами, и я в том числе, все пойдем до конца, защищая интересы страны», — заявил Путин.

Президент сказал военнослужащим, что страна гордится ими и верит в них. «Зная настрой бойцов и командиров, Россия добьется поставленных целей, защитит народ и суверенитет», — добавил он.

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Путин вручил звезды Героя России девяти участникам военных действий на Украине. Награды получили подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала российской военной операции звание Героя России получили 272 военных.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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