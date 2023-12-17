Президент Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет «в обмен на колбасу»

Страна должна быть суверенной, в противном случае ее не будет, уверен президент. Запад, «развязав агрессию» против России, надеялся «обрушить политическую систему, посеять смуту», но расчет на это не оправдался, заявил он

Владимир Путин выступает во время пленарного заседания на XXI съезде партии «Единая Россия» (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу», заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России», сообщает корреспондент РБК.

«Россия, как некоторые страны, не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет», — сказал Путин.

В своем выступлении он поблагодарил единороссов за «последовательную и надежную поддержку» — партия единогласно поддержала его самовыдвижение кандидатом на выборах главы государства.

«Вместе нам еще много предстоит сделать в интересах России. Перед нами стоят без преувеличения исторические задачи», — отметил президент, сами задачи он не перечислил.

Путин назвал конкуренцию и «честное обсуждение идей» залогом динамичного развития страны. «Но при всей разнице взглядов политические силы должны помнить, что для нас главное — право и жизненная необходимость нашей стран быть сильной. А значит, второстепенные вещи мы должны отбросить в сторону, решения будем принимать без подсказок из-за рубежа», — сказал он.

По мнению президента, Запад, «развязав агрессию» против России, надеялся «обрушить политическую систему, посеять смуту». Такие методы, по его словам, были опробованы во время цветных революций в других странах, однако в России, «свободном, суверенном государстве», «подобные рецепты не сработают», убежден президент.

«Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие» Путин расценил как «предательство России». «Российское государство будет суверенным, а значит, подлинно народным», — уверен он.

«Единая Россия» на съезде поддержала выдвижение Путина на выборах 2024 года, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Президент объявил о намерении снова баллотироваться на пост 8 декабря. Он сказал об этом спикеру парламента ДНР, командиру батальона «Спарта» Артему Жоге. Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для него нынешний президентский срок четвертый по счету. После поправок к Конституции он может выставлять свою кандидатуру снова. «Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборах кандидатуры председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. О намерении выставить кандидатуру заявляли «Новые люди» и ЛДПР, в последней имя кандидата не называли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Новых людей», партия рассматривает кандидатуры лидера фракции Алексея Нечаева, зампреда Госдумы Владислава Даванкова и заместителя руководителя фракции Сарданы Авксентьевой. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что партия намерена выдвинуть кандидатуру Путина.