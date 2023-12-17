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Выборы президента России ,  
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Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет «в обмен на колбасу»

Президент Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
Сюжет
Выборы президента России
Страна должна быть суверенной, в противном случае ее не будет, уверен президент. Запад, «развязав агрессию» против России, надеялся «обрушить политическую систему, посеять смуту», но расчет на это не оправдался, заявил он
Владимир Путин выступает&nbsp;во время пленарного заседания на XXI съезде партии &laquo;Единая Россия&raquo;
Владимир Путин выступает во время пленарного заседания на XXI съезде партии «Единая Россия» (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу», заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России», сообщает корреспондент РБК.

«Россия, как некоторые страны, не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет», — сказал Путин.

В своем выступлении он поблагодарил единороссов за «последовательную и надежную поддержку» — партия единогласно поддержала его самовыдвижение кандидатом на выборах главы государства.

«Вместе нам еще много предстоит сделать в интересах России. Перед нами стоят без преувеличения исторические задачи», — отметил президент, сами задачи он не перечислил.

Путин назвал конкуренцию и «честное обсуждение идей» залогом динамичного развития страны. «Но при всей разнице взглядов политические силы должны помнить, что для нас главное — право и жизненная необходимость нашей стран быть сильной. А значит, второстепенные вещи мы должны отбросить в сторону, решения будем принимать без подсказок из-за рубежа», — сказал он.

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Политика
Владимир Путин

По мнению президента, Запад, «развязав агрессию» против России, надеялся «обрушить политическую систему, посеять смуту». Такие методы, по его словам, были опробованы во время цветных революций в других странах, однако в России, «свободном, суверенном государстве», «подобные рецепты не сработают», убежден президент.

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«Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие» Путин расценил как «предательство России». «Российское государство будет суверенным, а значит, подлинно народным», — уверен он.

«Единая Россия» на съезде поддержала выдвижение Путина на выборах 2024 года, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Президент объявил о намерении снова баллотироваться на пост 8 декабря. Он сказал об этом спикеру парламента ДНР, командиру батальона «Спарта» Артему Жоге. Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. Для него нынешний президентский срок четвертый по счету. После поправок к Конституции он может выставлять свою кандидатуру снова. «Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Московское отделение КПРФ рекомендовало выдвинуть на выборах кандидатуры председателя ЦК партии Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко. О намерении выставить кандидатуру заявляли «Новые люди» и ЛДПР, в последней имя кандидата не называли. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Новых людей», партия рассматривает кандидатуры лидера фракции Алексея Нечаева, зампреда Госдумы Владислава Даванкова и заместителя руководителя фракции Сарданы Авксентьевой. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что партия намерена выдвинуть кандидатуру Путина.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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прямо на сайте РБК
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