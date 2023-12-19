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Политика ,  
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МИД Германии назвал неприемлемыми для ЕС нарушения на выборах в Сербии

МИД Германии заявил, что нарушения на выборах в Сербии неприемлемы для ЕС
Фото: Vladimir Zivojinovic / Getty Images
Фото: Vladimir Zivojinovic / Getty Images

Зафиксированные на парламентских выборах в Сербии нарушения неприемлемы для страны — кандидата в ЕС, заявил МИД Германии в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Сербия проголосовала, но Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщает о злоупотреблении административными ресурсами, запугивании и случаях подкупа избирателей. Это неприемлемо для страны со статусом кандидата на вступление в ЕС», — говорится в публикации.

17 декабря в Сербии прошли внеочередные выборы в парламент — Народную скупщину, которую президент страны Александр Вучич распустил в начале ноября.

Коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» (SNS), куда входит правящая партия, получила 47% голосов. Оппозиционный блок «Сербия против насилия» набрал 22%. В столице страны результаты соперников практически сравнялись: 37,74% у президентской коалиции против 34,12% у оппозиции.

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После победы коалиции Вучича сторонники оппозиции вышли на улицы Белграда. Их требование — отмена результатов выборов. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич начали голодовку, которая, по их словам, продлится до пересмотра итогов голосования.

В качестве наблюдателей выборы посетили представители ЦИК России и Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. Делегация Центризбиркома посетила «около двух десятков участков в Белграде и пригородах» и не выявила никаких нарушений, сообщила пресс-служба ведомства.

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Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили прошедшие выборы «как конкурентные, открытые, легитимные», рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Теги
Сербия Германия выборы в парламент нарушения на выборах
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