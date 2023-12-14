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Прямая линия Путина ,  
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Путин не увидел большой ценности для России в присутствии Молдавии в СНГ

Путин: нахождение Молдавии в СНГ не имеет большой ценности для России
Сюжет
Прямая линия Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Нахождение Молдавии в СНГ не имеет большой ценности для России, сказал президент России Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет трансляцию.

«Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы, мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможном выходе Молдавии из СНГ.

Президент также добавил, что если Молдавия не хочет участвовать в постсоветских интеграционных процессах, это ее выбор. Путин подчеркнул, что Молдавия при этом не отказывается от российского газа. «В какой-то момент сказали, что они отказываются от нашего газа. На самом деле ничего не отказываются», — сказал он.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Глава государства отметил, что молдавские сельхозпроизводители активно используют российский рынок сельхозпродукции. «Не хотят — не надо. Куда они пойдут с этой продукцией?» — сказал Путин, комментируя неучастие Молдавии в постсоветских интеграционных процессах.

По словам Путина, Молдавия совсем недавно была «беднейшей страной Европы», но сейчас это место заняла Украина. Он также добавил, что Россия строит все планы по интеграционным процессам исключительно на основе добровольности всех участников и взаимной выгоды. «Хотят работать — мы рады, пожалуйста. Не хотят — это их выбор», — сказал Путин

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политик, президент России

7 октября 1952 года

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