 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В аэропортах Москвы из-за запрета полетов задержали 38 рейсов

Росавиация: из-за запрета полетов в аэропортах Москвы задержали 38 рейсов
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Из-за ограничений, которые временно вводились в московских аэропортах Внуково и Домодедово, задержали вылет в общей сложности 38 рейсов. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

В связи с временным запретом полетов на запасные аэродромы ушли 16 самолетов, следовавших в московские аэропорты.

«С 14:00 мск ограничения сняты! <...> Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно», — сообщили в Росавиации.

Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву беспилотников
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Домодедово в 11:33 мск, во Внуково — в 11:50 мск. Телеграм-каналы Mash и Baza в то же время cообщили, что аэропортах введен план «Ковер». Его применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в Одинцовском городском округе. По словам Собянина, после падения обломков разрушений и пострадавших не было.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Росавиация Внуково Домодедово задержка рейсов
Материалы по теме
Внуково временно закрыли для полетов
Общество
Из Домодедово на запасные аэродромы перенаправили шесть самолетов
Общество
Во Внуково возобновили прием и вылет самолетов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 17:08
В аэропортах Москвы из-за запрета полетов задержали 38 рейсов Общество, 17:43
Завод Peugeot-Citroen в России перезапустят. Что там будут выпускать Авто, 17:28
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен на элитные новостройки Недвижимость, 17:28
Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT Крипто, 17:26
Россияне планируют потратить на Новый год исторический максимум денег Общество, 17:22
В Республике Алтай разрешили усыплять бездомных собак Общество, 17:15
Болгария уведомила Венгрию об отмене налога на транзит газа из России Экономика, 16:57
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Аналитики БКС спрогнозировали рост индекса Мосбиржи на 32% в 2024 году Инвестиции, 16:56
Путин назвал условие переговоров по Украине Политика, 16:51
На бывшем заводе Peugeot в Калуге начали собирать компактные кроссоверы Авто, 16:46
Военная операция на Украине. Карта на 19 декабря Политика, 16:44
ЕС разрешил Словакии экспортировать топливо из российской нефти Политика, 16:39
Брат Нурмагомедова удивился отсутствию предложений о боях в UFC Спорт, 16:38
Цены на газ в Европе упали на 9,3% до минимума за 3,5 месяца Инвестиции, 16:32