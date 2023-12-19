В аэропортах Москвы из-за запрета полетов задержали 38 рейсов

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Из-за ограничений, которые временно вводились в московских аэропортах Внуково и Домодедово, задержали вылет в общей сложности 38 рейсов. Об этом сообщила Росавиация в своем телеграм-канале.

В связи с временным запретом полетов на запасные аэродромы ушли 16 самолетов, следовавших в московские аэропорты.

«С 14:00 мск ограничения сняты! <...> Сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно», — сообщили в Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Домодедово в 11:33 мск, во Внуково — в 11:50 мск. Телеграм-каналы Mash и Baza в то же время cообщили, что аэропортах введен план «Ковер». Его применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили украинский беспилотник в Одинцовском городском округе. По словам Собянина, после падения обломков разрушений и пострадавших не было.