Суд арестовал устроивших «банкет» в посольстве Кении бомжей
Хамовнический суд арестовал на десять суток двоих бездомных, которые незаконно проникли в здание посольства Кении в Москве и устроили там «банкет». Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Москвы.
Бездомных Марию Каширину и Станислава Застенкера обвинили в правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП — мелкое хулиганство. Максимальное наказание по ней — 15 суток ареста.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток каждому», — говорится в сообщении.
Мужчина и женщина курили и распивали алкоголь в посольстве. По данным телеграм-канала «112», пара сильно дернула входную дверь, оборудованную магнитным замком, и она открылась. Бездомные поднялись на второй этаж и «устроили банкет на кухне», уточнил источник ТАСС.
В 2022 году на территорию посольства Финляндии в Москве неизвестные забросили кувалды. В Хельсинки сообщили, что хулиганские действия в отношении дипмиссии обсуждались в МИДе страны. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не было.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится