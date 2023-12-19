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Суд арестовал устроивших «банкет» в посольстве Кении бомжей

Хамовнический суд в Москве арестовал бездомных за незаконный банкет в посольстве
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Хамовнический суд арестовал на десять суток двоих бездомных, которые незаконно проникли в здание посольства Кении в Москве и устроили там «банкет». Об этом сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Москвы.

Бездомных Марию Каширину и Станислава Застенкера обвинили в правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП — мелкое хулиганство. Максимальное наказание по ней — 15 суток ареста.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток каждому», — говорится в сообщении.

Мужчина и женщина курили и распивали алкоголь в посольстве. По данным телеграм-канала «112», пара сильно дернула входную дверь, оборудованную магнитным замком, и она открылась. Бездомные поднялись на второй этаж и «устроили банкет на кухне», уточнил источник ТАСС.

Двое бездомных пробрались в посольство Кении в Москве и устроили «банкет»
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Фото:Никита Попов / РБК

В 2022 году на территорию посольства Финляндии в Москве неизвестные забросили кувалды. В Хельсинки сообщили, что хулиганские действия в отношении дипмиссии обсуждались в МИДе страны. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба не было.

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Теги
Москва бездомные Хамовнический суд Москвы
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