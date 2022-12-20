Финляндия рассмотрит меры после забрасывания миссии в Москве кувалдами

Неизвестные днем 20 декабря забросили в двор посольства кувалды. В Хельсинки сообщили, что инцидент в Москве обсуждается в МИДе страны

Посольство Финляндии в Москве (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Посольство Финляндии в России сообщило о хулиганских действиях в отношении дипмиссии в Москве.

Как сообщили РБК в посольстве, около 12 часов во двор здания посольства, расположенного в центре столицы, были переброшены несколько кувалд. По его словам, в результате инцидента в дипмиссии никто не пострадал, материального ущерба не было.

«В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — заявили в посольстве.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилось видео, на котором видно, как несколько человек со скрытыми лицами подбегают к забору посольства и перебрасывают через него кувалды, после чего разбегаются. При этом не видно, вмешивались ли в ситуацию сотрудники полиции, охраняющие посольство.

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10 декабря МИД России заявлял протест властям Финляндии в связи с тем, что во время празднования дня независимости страны 6 декабря в Хельсинки был сожжен российский флаг. Во внешнеполитическом ведомстве это расценили как «недопустимый акт надругательства над государственным символом» и потребовали наказать виновных.