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В Санкт-Петербурге на маму с коляской упала глыба льда

Глыба льда в Санкт-Петербурге упала на коляску с двухлетней девочкой
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

На Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге глыба льда упала на мать и двухлетнюю девочку в коляске, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района в телеграм-канале.

«Женщина шла по тротуару с прогулочной коляской, в которой была ее двухлетняя дочь. Глыба льда с крыши упала именно на ребенка. Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса. Девочка получила травму головы», — говорится в сообщении администрации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по городу, по факту инцидента проводится доследственная проверка. По данным GazetaSPb, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

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Фото:СК РФ

18 декабря в Санкт-Петербурге погиб 31-летний мужчина, после того как на него упала наледь с крыши дома.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности). 78.ru со ссылкой на очевидца добавило, что вокруг тела было много сосулек, а рядом лежала большая ледяная глыба. В районной администрации сообщили, что семье погибшего будет оказана помощь.

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