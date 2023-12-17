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В Калужской области завели дело после гибели ребенка из-за падения снега

В Калужской области возбудили дело после смерти ребенка из-за падения снега
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело после гибели семилетнего мальчика из-за схода снега с крыши частного дома, сообщило управление Следственного комитета по региону.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) с наказанием до двух лет лишения свободы. Инцидент произошел около 17:00 мск во дворе одноэтажного многоквартирного дома в Кондрово, уточнили в СК.

На место происшествия выехал прокурор Дзержинского района. Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что скорая прибыла на место через 14 минут, однако ребенок скончался на месте.

Ранее региональное МЧС предупредило, что в области ожидается снег, налипание мокрого снега, ветер с порывами до 15 м/с и гололед. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.

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Калужская область уголовное дело ребенок

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