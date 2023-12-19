 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кремль связал с пуском и наладкой описанную Bloomberg ситуацию на БелАЭС

Песков: на Белорусской АЭС проходили пусконаладочные работы в штатной ситуации
Белорусская АЭС
Белорусская АЭС (Фото: Николай Петров / ТАСС)

Ситуацию на Белорусской АЭС в феврале прошлого года нельзя назвать нештатной, потому что на станции проводились работы по запуску блока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Дело в том, что это нельзя назвать внештатной ситуацией. Потому что речь идет о пусконаладочных работах, поэтому этот нюанс, он, наверное, самый важный. Это не нештатная ситуация во время работы станции — там проводятся пусконаладочные работы», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал публикацию Bloomberg об отмене запуска энергоблока на Белорусской АЭС 25 февраля 2022-го, на следующий день после начала военной операции на Украине. Тогда, по данным внутренних документов «Росатома», с которыми ознакомилось агентство, корпорация отложила запуск второго реактора.

На Запорожской АЭС провели ротацию экспертов МАГАТЭ
Политика
Фото:Сергей Ильницкий / ТАСС

По данным агентства, отказаться от запуска энергоблока пришлось из-за «загадочной и чрезвычайно редкой проблемы». Инженеры-ядерщики заявили, что «Росатом» соблюдал процедуры безопасности, прервав физический запуск реактора для проведения расследования, уточнило агентство.

Белорусская АЭС находится на северо-западе страны, рядом с городом Островец Гродненской области. Станция оснащена двумя энергоблоками, ее установленная мощность — 2,4 тыс. МВт.

Соглашение о строительстве АЭС Москва и Минск заключили в 2011 году. Генподрядчиком выступает группа ASE «Росатома». Первый энергоблок запустили в ноябре 2020-го. Физический пуск второго блока состоялся в апреле прошлого года, а в минувшем июле тот включили в сеть и вывели на полную мощность в рамках испытаний.

В августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможность строительства второй АЭС в стране, на этот раз на востоке.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Теги
Дмитрий Песков Белоруссия АЭС Росатом
Материалы по теме
Песков заявил, что Россия обойдет санкции ЕС в отношении алмазов
Политика
Кремль заявил о расчете на дружбу с Сербией после слов Вучича о Евросоюзе
Политика
Главы «Росатома» и МАГАТЭ договорились о масштабных консультациях по ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Как цифровой маркетплейс оптимизирует издержки корпоративных заказчиков Отрасли, 13:13
Реки лавы в Исландии, угрожающие сжечь город. Фото Общество, 13:10
Кремль связал с пуском и наладкой описанную Bloomberg ситуацию на БелАЭС Общество, 13:07
Трусова выпустила песню со своими подругами-фигуристками Спорт, 13:07
Гаджеты и дети: цифровое неравенство поколений и как с этим жить Стиль, 13:06
22 декабря пройдет кгрулый стол Росатома РБК Events, 13:05
Производитель Hoegaarden продаст бизнес в России турецкой компании Бизнес, 13:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Российское вино: какое оно сейчас и к чему нужно стремиться Тренды, 13:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:57
Yle узнал о «сотнях» разрешений Финляндии из-за санкций против России Экономика, 12:56
Собянин сообщил об отражении атаки дрона в Подмосковье Политика, 12:52
Путин ввел уголовную статью за повторную передачу телефона заключенным Общество, 12:51
В России ужесточили условия льготной ипотеки. Что это значит Недвижимость, 12:46
Олимпийская чемпионка назвала обидной разницу в зарплатах с футболистами Спорт, 12:46