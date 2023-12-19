Кремль связал с пуском и наладкой описанную Bloomberg ситуацию на БелАЭС

Белорусская АЭС (Фото: Николай Петров / ТАСС)

Ситуацию на Белорусской АЭС в феврале прошлого года нельзя назвать нештатной, потому что на станции проводились работы по запуску блока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Дело в том, что это нельзя назвать внештатной ситуацией. Потому что речь идет о пусконаладочных работах, поэтому этот нюанс, он, наверное, самый важный. Это не нештатная ситуация во время работы станции — там проводятся пусконаладочные работы», — сказал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал публикацию Bloomberg об отмене запуска энергоблока на Белорусской АЭС 25 февраля 2022-го, на следующий день после начала военной операции на Украине. Тогда, по данным внутренних документов «Росатома», с которыми ознакомилось агентство, корпорация отложила запуск второго реактора.

По данным агентства, отказаться от запуска энергоблока пришлось из-за «загадочной и чрезвычайно редкой проблемы». Инженеры-ядерщики заявили, что «Росатом» соблюдал процедуры безопасности, прервав физический запуск реактора для проведения расследования, уточнило агентство.

Белорусская АЭС находится на северо-западе страны, рядом с городом Островец Гродненской области. Станция оснащена двумя энергоблоками, ее установленная мощность — 2,4 тыс. МВт. Соглашение о строительстве АЭС Москва и Минск заключили в 2011 году. Генподрядчиком выступает группа ASE «Росатома». Первый энергоблок запустили в ноябре 2020-го. Физический пуск второго блока состоялся в апреле прошлого года, а в минувшем июле тот включили в сеть и вывели на полную мощность в рамках испытаний.

В августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможность строительства второй АЭС в стране, на этот раз на востоке.