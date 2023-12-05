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Военная операция на Украине ,  
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На Запорожской АЭС провели ротацию экспертов МАГАТЭ

На ЗАЭС состоялась очередная ротация экспертов МАГАТЭ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) прошла очередная ротация сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

«В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде, — наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической», — уточнили в пресс-службе.

Новый состав миссии планирует встретить Новый год на территории станции.

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Политика
Запорожская атомная электростанция

Запорожская АЭС находится в Энергодаре. Российская и украинская стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Из-за угрозы станции на территории объекта с сентября 2022 года находится миссия МАГАТЭ.

2 декабря глава «Росатома» Андрей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились провести полномасштабные консультации по ситуации на Запорожской АЭС в январе—феврале 2024 года. Лихачев и Гросси встретились на Климатической конференции ООН (COP-28) в Дубае. Они обсуждали вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической безопасности станции.

МАГАТЭ в начале сентября сообщило, что на ЗАЭС сократят число персонала до минимального из-за активизации военных действий в регионе. По оценке Гросси, ситуация с безопасностью немного улучшилась, но все еще остается сложной.

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Теги
Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожская область Рафаэль Гросси
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