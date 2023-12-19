Шойгу поручил выполнить написанную на стене дома просьбу военного

Министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего во время военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Надпись на стене дома «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-каналов Mash и Shot, Рудакову было 20 лет, летом 2022 года он вернулся со срочной службы, а осенью того же года попал на фронт в рамках частичной мобилизации. Всего в зоне военной операции военный находился больше года, последнее время он участвовал в боях под Марьинкой (город в ДНР). Тело Рудакова и еще восьмерых солдат нашли в одном из подвалов города.

Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В начале июня командир спецаза «Ахмат» Апты Алаудинов сообщал, что российские военные взяли под контроль 70% города. По данным Минобороны, бои в районе Марьинки продолжаются, 18 декабря российские силы отразили там атаки штурмовых групп ВСУ.