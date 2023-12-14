В Калужской области сбили дрон

Средства ПВО сбили дрон на территории Сухиничского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Последняя атака на регион произошла 26 ноября, тогда ПВО сбили беспилотники над территорией Дзержинского и Жуковского районов. В ту ночь российское Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских дронов в Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях.

По данным Минобороны России, в ночь на 14 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе. Позднее он написал о еще одной попытке «пролета беспилотника к Москве» в том же городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.