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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области сбили дрон

Шапша: средства ПВО сбили дрон над Сухиничском районом Калужской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили дрон на территории Сухиничского района Калужской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Последняя атака на регион произошла 26 ноября, тогда ПВО сбили беспилотники над территорией Дзержинского и Жуковского районов. В ту ночь российское Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских дронов в Московской, Тульской, Брянской и Калужской областях.

Собянин сообщил об отражении атаки летевших на Москву беспилотников
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин

По данным Минобороны России, в ночь на 14 декабря средства ПВО уничтожили и перехватили девять беспилотников над территориями Калужской и Московской областей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку дрона, летевшего на Москву, в Наро-Фоминском городском округе. Позднее он написал о еще одной попытке «пролета беспилотника к Москве» в том же городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Теги
Калужская область Владислав Шапша беспилотники
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