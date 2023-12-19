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Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением

Путин выразил соболезнования лидеру Китая Си в связи с землетрясением
Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Китая Си Цзиньпину в связи с землетрясением, об этом глава государства написал в телеграмме.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в письме.

При землетрясении в Китае погибли более 100 человек
Общество
Фото:China Daily / Reuters

Землетрясение произошло в ночь с 18 на 19 декабря в северо-западной провинции Ганьсу. Его магнитуда составила 6,2, глубина очага — 10 км, эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай. По данным на утро 19 декабря, погибли 118 человек: 105 в Ганьсу и еще 13 в Цинхае.

После подземных толчков в уездах Минхэ, Сюньхуа и Хуалун обрушились несколько домов, линии электропередачи и сети связи, дорожная и транспортная инфраструктура получила повреждения.

Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением
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