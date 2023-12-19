При землетрясении на северо-западе Китая погибли 111 человек

При землетрясении в Китае погибли более 100 человек

На северо-западе Китая произошло землетрясение, в результате которого погибли 111 человек, сообщает газета National Business Daily.

По ее данным, 100 человек погибли в провинции Ганьсу, а 11 человек — в провинции Цинхай.

Землетрясение произошло в ночь с 18 на 19 декабря в северо-западной провинции Ганьсу. Его магнитуда составила 6,2, глубина очага землетрясения — 10 км, эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай.

В результате произошедшего в уездах Минхэ, Сюньхуа, Хуалун обрушились несколько домов, повреждения получили линии электропередачи и сети связи, дорожная и транспортная инфраструктура. Власти повысили национальный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясении до второго уровня (всего четыре уровня).

2 декабря землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Филиппин. Эпицентр находился в 19 км к северо-востоку от муниципалитета Тагбина на юге архипелага с населением около 10,6 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 63 км. После первого землетрясения в течение двух часов произошла серия более чем из 20 афтершоков магнитудой от 3,2 до 6,5. Толчки ощущались и у берегов Индонезии, в том числе на острове Бали.