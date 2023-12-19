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Число погибших в Китае при землетрясении возросло до 118

CCTV: 118 человек погибли в результате землетрясения на северо-западе Китая
Фото: cnsphoto / Reuters
Фото: cnsphoto / Reuters

На северо-западе Китая произошло землетрясение, в результате которого погибли 118 человек — 105 в провинции Ганьсу и еще 13 в провинции Цинхай, сообщило Центральное телевидение страны.

Еще 186 человек пострадали. В связи с землетрясением штаб Государственного совета по ликвидации последствий стихийных бедствий объявил второй уровень реагирования в связи с чрезвычайной ситуацией (всего их четыре).

Ранее газета National Business Daily сообщила о 111 погибших.

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Фото:Яндекс.Карты

Землетрясение произошло в ночь с 18 на 19 декабря в северо-западной провинции Ганьсу. Его магнитуда составила 6,2, глубина очага землетрясения — 10 км, эпицентр находился в 5 км от границы с провинцией Цинхай.

После подземных толчков в уездах Минхэ, Сюньхуа и Хуалун обрушились несколько домов, линии электропередачи и сети связи, дорожная и транспортная инфраструктура получили повреждения.

Национальная комиссия здравоохранения организовала три национальные бригады неотложной медицинской помощи из провинций Сычуань, Шэньси и Нинся для оказания поддержки пострадавшим. В общей сложности к ликвидации последствий привлекли 18 аварийно-ремонтных бригад, было подключено 15 генераторов для ремонтных работ на месте разрушений. В округе Цзишишань почти полностью восстановили электроснабжение.

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Теги
землетрясение Китай погибшие
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