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В Кемеровской области у Шерегеша произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у поселка Шерегеш в Кемеровской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло близ поселка Шерегеш на юге Кемеровской области, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в 10 км к северо-востоку от Шерегеша на такой же глубине. Землетрясение началось около 04:02 мск.

Афтершоков, по информации центра, после землетрясения не наблюдалось. Однако накануне, 17 декабря, на юге Сибири также ощущались толчки магнитудой 4,0 неподалеку от границы с Монголией, следует из сообщения центра. 16 декабря также произошло землетрясение магнитудой 4,2 недалеко от Байкала.

«Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН) также оценила магнитуду землетрясения у Шерегеша в 4,5.

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В Шерегеше, расположенном у подножья горы Зеленая, находится одноименный горнолыжный курорт. В дирекции ТАСС сообщили, что землетрясение не повлияло на его работу. На курорте остановили подъемники, однако это связано с сохранением низких температур вплоть до минус 34 градусов, пояснил представитель «Шерегеша».

Теги
Кемеровская область землетрясение
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