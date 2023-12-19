Из Украины в Россию при посредничестве Катара вернулся ребенок

Девятилетний мальчик, который находился на Украине с 2019 года, вернулся в Россию, передает корреспондент РБК.

Ребенок встретился с матерью Александрой Жулиной в ночь на вторник, 19 декабря, в московском аэропорту Внуково. Возвращение мальчика произошло при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он прибыл в Москву рейсом из Стамбула, в аэропорту его также встретил сотрудник катарского посольства.

По словам Жулиной, ее сын ранее жил в Ярославской области. В 2019 году погиб его отец, после чего мать отвезла ребенка к бабушке в Винницкую область на Украину. Из-за введения запрета на въезд российских граждан на Украину Александра Жулина не могла сама забрать сына.

«Я благодарю всех, кто помогал нам для его возвращения домой», — заявила мать мальчика, добавив, что она с ребенком планируют вернуться в Ярославль.

5 декабря Россия передала шестерых украинских детей, которые находились у родственников в стране, родственникам с Украины. Встреча состоялась в посольстве Катара в Москве, в ней участвовали матери детей и доверенные лица родных, которые не смогли приехать в Россию.

Как сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, трое детей находились в ДНР, еще по одному в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Там также уточнили, что воссоединение детей с родными происходит при взаимодействии с украинской стороной, Международным Комитетом Красного Креста и при поддержке Катара.