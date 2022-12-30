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Власти возбудили дело после падения сосульки на генерала МЧС

Анатолий Елизаров
Анатолий Елизаров (Фото: mchs.gov.ru)

В Москве возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как на генерала МЧС Анатолия Елизарова упала сосулька. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры, направленным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в прокуратуре.

28 декабря генерал получил травму головы от падения наледи с нежилого здания на Инициативной улице в Москве. Тогда же Дорогомиловская районная прокуратура начала проверку по инциденту.

22 декабря в Красногорске в результате обвала снега с крыши здания погиб 13-летний мальчик. Прокуратура начала проверку.

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наледь прокуратура Москвы госпитализация новости
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