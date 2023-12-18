Хинштейн раскрыл обстоятельства задержания главы самарского МЧС

Хинштейн: начальника главка МЧС по Самарской области задержали по делу о взятках

Олег Бойко (Фото: МЧС России по Самарской области)

Начальника главного управления МЧС по Самарской области, генерал-майора Олега Бойко задержали по обвинению во взятках, сообщил в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По версии следствия, Бойко долгое время «оказывал покровительство» группе компаний «Витязь», которая специализируется на обеспечении пожарной безопасности, сообщил он.

«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 млн руб.», — написал парламентарий.

Вместе с Бойко, по словам Хинштейна, были задержаны руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. Против них возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК (получение и дача взятки в особо крупных размерах). Обе части статей предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Бойко, по словам депутата, собирался уволиться из МЧС и перейти на работу в правительство Самарской области.

Хинштейн также отметил, что у Гущина и Тютюнник прошли обыски, в ходе которых у них изъяли «черную бухгалтерию», подтверждающую регулярные передачи взяток». Хинштейн не исключил, что 18 декабря всех задержанных доставят в Москву.

В начале декабря по уголовному делу о получении взятки задержали заместителя начальника УМВД Новосибирска. СК не называл имя задержанного, по данным источника «РБК Новосибирск», речь шла об Александре Захарове.