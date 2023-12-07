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Общество ,  
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Замначальника полиции Новосибирска задержали за взятку

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В отношении заместителя начальника УМВД Новосибирска возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК — получение взятки, сообщили РБК в следственном управлении СК России по Новосибирску.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения», — уточнили в ведомстве. Его имя в ведомстве не называют. По данным источника «РБК Новосибирск», его зовут Александр Захаров.

По версии следствия, подозреваемый регулярно получал взятки в период с февраля 2022 года по апрель 2023-го от организатора незаконной игорной деятельности в городе. Как уточнили в СК, взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района областного центра.

«В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в релизе Следственного комитета.

Также известно, что мужчина с февраля 2022 года по апрель 2023-го получил финансовые средства на общую сумму более 2 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области: «Руководством регионального ГУ МВД России по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица он понесет наказание в установленном законом порядке».

Теги
взятка криминал новости задержание Новосибирск

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