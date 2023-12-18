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В Невьянске Свердловской области 14 тыс. жителей остались без тепла

Прокуратура: в Невьянске Свердловской области 14 тыс. человек остались без тепла

В городе Невьянске Свердловской области вышли из строя насосы на Романовском водозаборе, в связи с чем без воды и тепла остались около 14 тыс. жителей, сообщила региональная прокуратура.

«В результате аварийного отключения электроэнергии 17 декабря 2023 года, связанного с обрывом линии электропередач, вышли из строя три насоса на Романовском водозаборе», — уточнили в ведомстве. Подачу электричества жителям Невьянска восстановили по резервной линии.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнения МУП «Невьянский водоканал» законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами, а также своевременности принятия мер по выявлению и устранению аварии.

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Фото:Яндекс.Карты

14–15 декабря на российские регионы обрушился циклон «Ваня», который спровоцировал аномальные снегопады. Большое количество снега выпало на юго-западе Центральной России и на западе Черноземья. Так, к утру 15 декабря в Курской области выпало 81% от месячной нормы, в Орловской — 53%, в Белгородской — 57%.

По данным Минэнерго на 22:00 мск 17 декабря, без света остаются более 250 тыс. жителей России: в Ростовской области — 3,2 тыс. человек, в ДНР — 139 тыс. человек и в ЛНР — 117 тыс. человек. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы после перебоев из-за непогоды.

Теги
Свердловская область отключение воды отключение электричества прокуратура
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