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Политика ,  
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Южная Корея подняла истребители из-за самолетов России и Китая

Южная Корея подняла истребители из-за появления самолетов России и Китая
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images
Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

Южная Корея поднимала в воздух истребители из-за появления китайских и российских военных самолетов в опознавательной зоне южнокорейского ПВО (KADIZ) над Японским морем. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Речь идет о двух китайских и четырех российских самолетах. Южнокорейские военные развернули истребители «для осуществления тактических мер в рамках подготовки к любым непредвиденным обстоятельствам». Воздушное пространство страны нарушено не было, отметили в комитете.

Южная Корея создала опознавательную зону ПВО в 1951 году, в 2013 году она была расширена. Зона выходит за пределы воздушного пространства страны и частично захватывает международное воздушное пространство. В Южной Корее заявляют, что пересекающие KADIZ иностранные самолеты должны идентифицировать себя с целью избежать возможных столкновений.

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Фото:Jeon Heon-Kyun / Getty Images

Южная Корея неоднократно сообщала о заходе российских военных самолетов в зону KADIZ без предварительного уведомления. В частности, в июне в этой зоне без предупреждения появились четыре российских и четыре китайских самолета. Южнокорейские военные подняли в воздух истребители, воздушное пространство страны нарушено не было.

В российском МИДе подчеркивали, что все полеты российской авиации в зоне KADIZ осуществляются «в полном соответствии с существующими международно-правовыми нормами». «Упомянутая «опознавательная зона ПВО» не является воздушным пространством Республики Корея, была установлена в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств», — отмечали в ведомстве.

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Южная Корея ПВО истребители Китай Россия

Пространство выбора

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