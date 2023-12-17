В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
На западе Москвы рейсовый автобус врезался в светофор, пострадали четыре пассажира, сообщила столичная госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Авария произошла на Веерной улице. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением. Пострадали четыре пассажира автобуса, их доставили в медицинские учреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
В ночь на 17 декабря на 21-м км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале. Движение по внутренней стороне дороги было перекрыто, через час оно возобновилось только по двум полосам из пяти.
Полностью движение на этом участке МКАД восстановили через два с половиной часа после столкновения автомобилей. Обстоятельства аварии выясняются. Информация о пострадавших не поступала.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени