В ДТП на западе Москвы, где автобус врезался в светофор, пострадали четверо

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Фото: moscow_incidents / VK

На западе Москвы рейсовый автобус врезался в светофор, пострадали четыре пассажира, сообщила столичная госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Авария произошла на Веерной улице. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением. Пострадали четыре пассажира автобуса, их доставили в медицинские учреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

В ночь на 17 декабря на 21-м км МКАД перед развязкой с Каширским шоссе столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, сообщил департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале. Движение по внутренней стороне дороги было перекрыто, через час оно возобновилось только по двум полосам из пяти.

Полностью движение на этом участке МКАД восстановили через два с половиной часа после столкновения автомобилей. Обстоятельства аварии выясняются. Информация о пострадавших не поступала.