МВД: при столкновении девяти машин в Дагестане пострадали семь человек

В ДТП с девятью машинами в Дагестане пострадали семь человек

Фото: МВД Медиа

На трассе Махачкала — Каспийск — Аэропорт в Дагестане столкнулись девять автомобилей, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Авария произошла примерно в 17:00 на 9-м км автодороги. Погибших нет, пострадавших доставили в больницу с различными телесными повреждениями.

Среди попавших в аварию машин есть микроавтобус, рассказали «РИА Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Каспийска.

6 ноября в Подмосковье произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб человек, еще шесть человек, включая детей 12 и 10 лет, получили травмы различной степени тяжести. Авария случилась на 139-м км автодороги Р22 «Каспий». Водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь в сторону Москвы, столкнулся с грузовиком Volvo, затем грузовой автомобиль столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями.