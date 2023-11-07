В ДТП с девятью машинами в Дагестане пострадали семь человек
На трассе Махачкала — Каспийск — Аэропорт в Дагестане столкнулись девять автомобилей, пострадали семь человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.
Авария произошла примерно в 17:00 на 9-м км автодороги. Погибших нет, пострадавших доставили в больницу с различными телесными повреждениями.
Среди попавших в аварию машин есть микроавтобус, рассказали «РИА Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Каспийска.
6 ноября в Подмосковье произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб человек, еще шесть человек, включая детей 12 и 10 лет, получили травмы различной степени тяжести. Авария случилась на 139-м км автодороги Р22 «Каспий». Водитель автомобиля Renault Duster, двигаясь в сторону Москвы, столкнулся с грузовиком Volvo, затем грузовой автомобиль столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями.
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