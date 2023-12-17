Директора управляющей компании задержали после отравления газом 9 человек

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В Ульяновской области задержали директора управляющей компании, которая обслуживала дом в поселке Цильна, где произошло массовое отравление угарным газом, сообщило управление Следственного комитета по региону.

Ведомство сообщило, что 15 декабря в доме на улице Пионерская в Цильне нашли тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Еще семь жителей дома, в том числе четырех детей, доставили в больницу.

Следователи завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

«По подозрению в совершении преступления задержан директор управляющей компании, которая оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в публикации. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

В конце ноября в Ростовской области четверо детей погибли после отравления угарным газом из печи. МЧС сообщило, что инцидент произошел на хуторе Шахтенки в Красносулинском районе. Взрослые оставили детей шести, семи, десяти и 15 лет одних дома и ушли.