В Ростовской области четверо детей погибли из-за угарного газа
В Ростовской области четверо детей погибли после отравления угарным газом из печи, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел в хуторе Шахтенки в Красносулинском районе. Взрослые оставили детей шести, семи, десяти и 15 лет одних дома и ушли. «Угарный газ пошел от печи. Взрослых рядом не было», — говорится в сообщении МЧС.
В сентябре в Мордовии 37 человек, в том числе студенты медицинского колледжа Краснослободска, отравились бытовым газом. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что причиной отравления могло стать проведение работ на коммунальной газовой системе у здания колледжа. Следственный комитет после произошедшего завел уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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