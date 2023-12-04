В Крыму от отравления угарным газом погибли четыре человека

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В частном доме в селе Укромное в Симферопольском районе Крыма от отравления угарным газом погибла семья из четырех человек — супруги и двое их детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Погибших обнаружил работодатель главы семьи, который приехал в дом из-за того, что мужчина не вышел на работу. Двое погибших детей — восьмилетний мальчик и 12-летняя девочка. Еще троих человек в возрасте 16, 19 и 20 лет госпитализировали, все они были детьми погибшей пары.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК, максимальное наказание — четыре года лишения свободы). Руководитель главного следственного управления СК по Крыму Владимир Терентьев поручил дать оценку действиям служб, ответственных за проверку функционирования отопительного оборудования.

В Ростовской области в конце ноября после отравления угарным газом из печи погибли четверо детей в возрасте шести, семи, десяти и 15 лет. По данным МЧС, родители оставили их одних дома и ушли.

В региональном СК уточнили, что телесных повреждений на телах детей обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности четырем лицам.