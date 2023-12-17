В Калужской области ребенок погиб из-за падения снега с крыши дома
В Калужской области ребенок погиб из-за схода снега с крыши одноэтажного дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале. Региональная прокуратура уточнила, что погибшему было семь лет.
По словам губернатора, трагедия произошла в городе Кондрово, ребенок жил в частном доме и гулял во дворе. «Скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью», — написал Шапша. Он выразил соболезнования семье.
В декабре 2022 года в Магадане восьмилетний мальчик погиб из-за схода снега и льда с крыши детского сада, он скончался на месте. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.
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