В Калужской области ребенок погиб из-за падения снега с крыши дома

Фото: Shapsha_VV / Telegram

В Калужской области ребенок погиб из-за схода снега с крыши одноэтажного дома, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале. Региональная прокуратура уточнила, что погибшему было семь лет.

По словам губернатора, трагедия произошла в городе Кондрово, ребенок жил в частном доме и гулял во дворе. «Скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью», — написал Шапша. Он выразил соболезнования семье.

В декабре 2022 года в Магадане восьмилетний мальчик погиб из-за схода снега и льда с крыши детского сада, он скончался на месте. Следователи завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.