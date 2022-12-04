В Магадане ребенок погиб из-за падения льда и снега с крыши
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика из-за схода снега с крыши детского сада, сообщило управление Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, с крыши детсада на улице Гагарина на играющего возле здания ребенка сошел снег со льдом. Мальчик скончался на месте.
Следственно-оперативная группа, криминалисты и руководитель следственного управления осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебную медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). Максимальное наказание — два года лишения свободы.
Следствие даст правовую оценку работе ответственных за очистку городских зданий от снега и льда, заявили в ведомстве.
В феврале в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело из-за падения снега с крыши дома на шестилетнего ребенка. Девочка получила черепно-мозговую травму, вред здоровью квалифицировали как легкий. Следователи полагают, что ребенок пострадал из-за работников домоуправляющей компании, которые вовремя не убрали наледь и снег с крыши дома.