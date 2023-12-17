Московских автомобилистов предупредили о гололеде

Водителей в Москве предупредили о гололедице вечером 17 декабря

В Москве водителям нужно быть внимательнее на дорогах из-за ожидающейся гололедицы, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

В ведомстве предупредили, что после 20:00 мск температура воздуха опустится ниже нуля, поэтому есть риск гололеда. «Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в публикации.

Циклон «Ваня», накрывший Москву 15 декабря, вновь спровоцировал в столице сильный снегопад 17 декабря. В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда, он будет действовать до 16:00 мск 19 декабря в столице и до 18:00 мск того же дня в области.

Также 17 декабря в Москве вновь обновился суточный рекорд высоты сугробов — они достигли 38 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дептранс рекомендовал москвичам по возможности использовать общественный транспорт. Там отметили, что автобусы и такси могут передвигаться быстрее остальных машин, поскольку едут по выделенным полосам.