 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Город ,  
0 

Москву вновь накрыл сильный снегопад. Видео

Появились кадры сильного снегопада в Москве
Сюжет
Новости Москвы

Москву вновь накрыл сильный снегопад. Видео
Video

Циклон «Ваня», накрывший Москву 15 декабря, вновь спровоцировал в столице сильный снегопад. Ночью высота сугробов на базовой метеостанции ВДНХ достигла исторического максимума для 17 декабря — 38 см.

Синоптики центра «Фобос» рассказали, что через столичный регион проходит атмосферный фронт, вызывающий осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ожидается усиление ветра и повышение температуры до нуля градусов в столице и до плюс трех градусов в Подмосковье.

Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города по возможности использовать общественный транспорт. Там отметили, что автобусы и такси могут передвигаться быстрее остальных машин, поскольку едут по выделенным полосам. Водителей грузовиков попросили не перегружать автомобили, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва снегопад Погода

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Москвичам порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за снегопада
Общество
В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
Общество
В Москву пришел циклон «Ваня». Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Сливко и Лазовский выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества в Уфе Спорт, 13:45
Путин рассказал, как встретит Новый год Политика, 13:38
Более 2 тыс. грузовиков встали в очереди у границы Польши с Украиной Политика, 13:30
Белоруса удалили до конца Кубка «Первого канала» за толчок судьи. Видео Спорт, 13:14
Москву вновь накрыл сильный снегопад. Видео Город, 13:00
Эксперты предупредили о рисках из-за кетамина после смерти Мэттью Перри Общество, 12:54
Рынок Индии вырос на 51% за три года. Как заработать на «бычьем» тренде Pro, 12:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Липецкий губернатор сообщил об отсутствии пострадавших после атаки дрона Политика, 12:40
Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником в UFC Спорт, 12:30
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом Общество, 12:24
В США снесут Мемориал Конфедерации на Арлингтонском кладбище Политика, 12:08
Украина временно исключила Raiffeisen из «спонсоров войны» Политика, 12:07
Глава UFC анонсировал следующий бой Петра Яна Спорт, 12:02
В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе Политика, 11:47