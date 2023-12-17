Москву вновь накрыл сильный снегопад. Видео
Циклон «Ваня», накрывший Москву 15 декабря, вновь спровоцировал в столице сильный снегопад. Ночью высота сугробов на базовой метеостанции ВДНХ достигла исторического максимума для 17 декабря — 38 см.
Синоптики центра «Фобос» рассказали, что через столичный регион проходит атмосферный фронт, вызывающий осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ожидается усиление ветра и повышение температуры до нуля градусов в столице и до плюс трех градусов в Подмосковье.
Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям города по возможности использовать общественный транспорт. Там отметили, что автобусы и такси могут передвигаться быстрее остальных машин, поскольку едут по выделенным полосам. Водителей грузовиков попросили не перегружать автомобили, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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