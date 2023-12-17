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В Москве обновился суточный рекорд высоты сугробов

Синоптик Леус: в Москве вновь обновился суточный рекорд высоты сугробов
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Высота сугробов в Москве достигла исторического максимума для 17 декабря: на базовой станции ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова 38 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, 38 см — это самое высокое значение высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений. Прежний рекорд был установлен в 1941 году — тогда высота сугробов достигла 36 см. Самая большая высота снежного покрова в Московском регионе наблюдается на метеостанции МГУ и в городе Коломна — она составляет 45 см, добавил Леус.

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Фото:«Роскосмос»

Синоптик отметил, что это не первое за декабрь обновление «снежных рекордов» в Москве. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота сугробов в Москве достигла исторического максимума для 15 декабря за 150-летнюю историю наблюдений.

По данным синоптика, утром в районе МГУ был зафиксирован 49-сантиметровый снежный покров «при норме 15 см». На острове Балчуг сугробы достигли 43 см, в Тушино — 40 см, а в районе базовой метеостанции ВДНХ — 38 см. Тишковец добавил, что предыдущий «снежный рекорд» был установлен в Москве в 1919 году, когда измерительный прибор показал высоту сугроба 32 см.

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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