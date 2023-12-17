На Украине утвердили стратегию обучения военных по образцу НАТО

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На Украине приняли новую стратегию менеджмента системы военного образования, которая должна помочь достичь совместимости с НАТО в военной сфере, сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в своем телеграм-канале.

«Мной подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования», — написал он. По словам Павлюка, она позволит сделать систему управления военным образованием более функциональной, внедрить западную модель лидерства и достичь полной совместимости военного образования Украины и НАТО.

Замминистра подчеркнул, что стране нужны современные решения, а также эффективные инструменты управления системой военного образования, соответствующие требованиям НАТО и Евросоюза.

Новая система станет «инструментом достижения долгосрочных целей», позволит выявить проблемные места и правильно расставить приоритеты, добавил он. В подготовке стратегии принимали участие советники из стран НАТО, отметил Павлюк.

Ранее The New York Times узнала, что американские и украинские военные занялись поиском новой стратегии, к реализации которой они смогут приступить в начале 2024 года. Причиной для этого источники газеты назвали в том числе неудачу контрнаступления ВСУ.

США настаивают на консервативной стратегии для ВСУ, направленной на «удержание территории», «окапывание, наращивание запасов и сил в течение года», украинцы же хотят перейти в атаку в надежде привлечь внимание всего мира, отмечается в материале. В ответ на статью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые операции замедляются зимой, а ВСУ не находятся в кризисной ситуации.

Контрнаступление ВСУ начали в первые дни июня. Зеленский признал 1 декабря, что не было достигнуто «желаемых результатов», но силы Киева хотя бы не отступают. Президент России Владимир Путин неоднократно называл украинское контрнаступление провальным. Российские власти также критикуют военную помощь Украине.