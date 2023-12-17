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Военная операция на Украине ,  
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На Украине утвердили стратегию обучения военных по образцу НАТО

Украина приняла стратегию военного образования для полной совместимости с НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На Украине приняли новую стратегию менеджмента системы военного образования, которая должна помочь достичь совместимости с НАТО в военной сфере, сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк в своем телеграм-канале.

«Мной подписана и министром обороны утверждена стратегия менеджмента системы военного образования», — написал он. По словам Павлюка, она позволит сделать систему управления военным образованием более функциональной, внедрить западную модель лидерства и достичь полной совместимости военного образования Украины и НАТО.

Замминистра подчеркнул, что стране нужны современные решения, а также эффективные инструменты управления системой военного образования, соответствующие требованиям НАТО и Евросоюза.

Новая система станет «инструментом достижения долгосрочных целей», позволит выявить проблемные места и правильно расставить приоритеты, добавил он. В подготовке стратегии принимали участие советники из стран НАТО, отметил Павлюк.

Зеленский ответил на статью NYT о поиске новой стратегии Украины
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Ранее The New York Times узнала, что американские и украинские военные занялись поиском новой стратегии, к реализации которой они смогут приступить в начале 2024 года. Причиной для этого источники газеты назвали в том числе неудачу контрнаступления ВСУ.

США настаивают на консервативной стратегии для ВСУ, направленной на «удержание территории», «окапывание, наращивание запасов и сил в течение года», украинцы же хотят перейти в атаку в надежде привлечь внимание всего мира, отмечается в материале. В ответ на статью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые операции замедляются зимой, а ВСУ не находятся в кризисной ситуации.

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Контрнаступление ВСУ начали в первые дни июня. Зеленский признал 1 декабря, что не было достигнуто «желаемых результатов», но силы Киева хотя бы не отступают. Президент России Владимир Путин неоднократно называл украинское контрнаступление провальным. Российские власти также критикуют военную помощь Украине.

Теги
Украина НАТО стратегия военное образование
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