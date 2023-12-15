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Синоптик сообщил о рекордных сугробах в Москве

Евгений Тишковец: сугробы в Москве установили рекорд
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Высота сугробов в Москве достигла исторического максимума для 15 декабря за 150-летнюю историю наблюдений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений», — говорится в публикации.

По данным синоптика, утром в районе МГУ был зафиксирован 49-сантиметровый снежный покров «при норме 15 см». На острове Балчуг сугробы достигли 43 см, в Тушино — 40 см, а в районе базовой метеостанции ВДНХ — 38 см.

Тишковец добавил, что предыдущий «снежный рекорд» был установлен в Москве в 1919 году, когда измерительный прибор показал высоту сугроба 32 см. «15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — заключил он.

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15 декабря в Москву пришел циклон «Ваня», из-за которого в столице за сутки выпала пятая часть декабрьской нормы осадков. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и сугробы вырастут еще на 12–15 см.

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Теги
Погода снегопад в Москве сугробы Фобос Евгений Тишковец

Пространство выбора

Быстрое заселение

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