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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Удмуртии

МЧС: семь человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Удмуртии

На трассе в Удмуртии произошло ДТП с участием автобуса с детьми и легкового автомобиля, пострадали семь человек. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

Микроавтобус, следовавший из города Глазов в Ижевск, и «Лада Веста» столкнулись на 251-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Игринском районе. В автобусе находились 17 человек, включая восемь детей, которые ехали на соревнования. В легковом автомобиле был только водитель.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей. Всех пассажиров автобуса отправили в больницу в поселке Игра для дополнительного осмотра. Погибших нет.

В Воронежской области грузовик столкнулся с автобусом с детьми
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Последствия аварии ликвидировали 13 человек и шесть единиц техники. Причины ДТП выясняют.

На границе Ярославской и Владимирской областей 13 декабря произошла авария с участием автобуса, в котором ехали учителя из Костромской области. Автобус следовал в Москву на мероприятие в честь закрытия Года педагога и наставника. По данным МВД, водитель автобуса врезался в ехавший в попутном направлении грузовик.

Всего в автобусе находились 40 человек. По словам главы Владимирской области Александра Авдеева, пострадали 23 пассажира, из них в больницу попали девять: двое в реанимации, семеро — в отделении в состоянии средней тяжести. Водитель автобуса погиб.

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Теги
ДТП школьный автобус Удмуртия Дети

Пространство выбора

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