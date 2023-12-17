МЧС: семь человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Удмуртии

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Удмуртии

На трассе в Удмуртии произошло ДТП с участием автобуса с детьми и легкового автомобиля, пострадали семь человек. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

Микроавтобус, следовавший из города Глазов в Ижевск, и «Лада Веста» столкнулись на 251-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» в Игринском районе. В автобусе находились 17 человек, включая восемь детей, которые ехали на соревнования. В легковом автомобиле был только водитель.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей. Всех пассажиров автобуса отправили в больницу в поселке Игра для дополнительного осмотра. Погибших нет.

Последствия аварии ликвидировали 13 человек и шесть единиц техники. Причины ДТП выясняют.

На границе Ярославской и Владимирской областей 13 декабря произошла авария с участием автобуса, в котором ехали учителя из Костромской области. Автобус следовал в Москву на мероприятие в честь закрытия Года педагога и наставника. По данным МВД, водитель автобуса врезался в ехавший в попутном направлении грузовик.

Всего в автобусе находились 40 человек. По словам главы Владимирской области Александра Авдеева, пострадали 23 пассажира, из них в больницу попали девять: двое в реанимации, семеро — в отделении в состоянии средней тяжести. Водитель автобуса погиб.