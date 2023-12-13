На границе Ярославской и Владимирской областей попал в ДТП автобус с учителями

Под Владимиром 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

Фото: podslushanoaleks / VK

На границе Ярославской и Владимирской областей произошла авария с участием автобуса, в котором ехали учителя из Костромской области, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале.

«По предварительной информации, водитель общественного транспорта допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем», — сообщили в МВД.

По данным МВД, ДТП произошло около 14:00 на 11-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области. Пострадали 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Водитель автобуса погиб.





Глава Костромской области Сергей Ситников добавил, что пострадавших учителей доставили в районную больницу города Александров Владимирской области. «Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных — травмы легкой степени», — уточнил он. Губернатор также подтвердил гибель водителя автобуса частной транспортной компании.