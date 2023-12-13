Под Владимиром 20 человек пострадали в ДТП с автобусом
На границе Ярославской и Владимирской областей произошла авария с участием автобуса, в котором ехали учителя из Костромской области, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале.
«По предварительной информации, водитель общественного транспорта допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем», — сообщили в МВД.
По данным МВД, ДТП произошло около 14:00 на 11-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области. Пострадали 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Водитель автобуса погиб.
Глава Костромской области Сергей Ситников добавил, что пострадавших учителей доставили в районную больницу города Александров Владимирской области. «Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных — травмы легкой степени», — уточнил он. Губернатор также подтвердил гибель водителя автобуса частной транспортной компании.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени