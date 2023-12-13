 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Под Владимиром 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

На границе Ярославской и Владимирской областей попал в ДТП автобус с учителями
Фото: podslushanoaleks / VK
Фото: podslushanoaleks / VK

На границе Ярославской и Владимирской областей произошла авария с участием автобуса, в котором ехали учителя из Костромской области, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале.

«По предварительной информации, водитель общественного транспорта допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении большегрузным автомобилем», — сообщили в МВД.

По данным МВД, ДТП произошло около 14:00 на 11-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области. Пострадали 20 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Водитель автобуса погиб.


Водителя задержали после гибели двух человек в ДТП на Киевском шоссе
Общество

Глава Костромской области Сергей Ситников добавил, что пострадавших учителей доставили в районную больницу города Александров Владимирской области. «Как докладывают оперативные службы, из делегации костромских учителей пострадали 19 человек. Двое из них находятся в средней степени тяжести и госпитализированы. У остальных — травмы легкой степени», — уточнил он. Губернатор также подтвердил гибель водителя автобуса частной транспортной компании.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
ДТП Владимирская область Ярославская область учителя Костромская область

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Число пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани выросло до 14 человек
Общество
На трассе в Подмосковье 20 машин попали в ДТП во время снегопада
Общество
Полиция начала проверку после ДТП, в которое попал Баста в Петербурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 16:44
В РЖД сообщили о росте объемов контейнерных грузоперевозок на 14% Отрасли, 19:20
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 19:17
Карлсен заплатит €10 тыс. за скандал с обвинением американца в обмане Спорт, 19:16
В Туле открылось фондохранилище областного музейного объединения Пресс-релиз, 19:16
Какие услуги искусственного интеллекта популярны у бизнеса РБК и Softline, 19:12
Госдума рассмотрит отмену пошлины при наследовании недвижимости военных Недвижимость, 19:07
Почему мы по-разному воспринимаем цвета: от Карла Юнга до Анжелы Райт РБК и ЖК Soul, 19:05
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
13 парфюмерных брендов, которые появились в России за последний год Стиль, 18:48
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 18:43
Аграрии будущего: как «цифра» изменит сельское хозяйство Тренды, 18:42
Под Владимиром 20 человек пострадали в ДТП с автобусом Общество, 18:39
Тарпищев назвал сроки решения по допуску теннисистов на Олимпиаду Спорт, 18:38
Мэр Омска вмешался в историю с мемориальной доской участнику спецоперации Политика, 18:38
ОПЕК в ноябре снизил добычу на 57 тыс. баррелей в сутки Бизнес, 18:34