МВД: на трассе в Воронежской области грузовик столкнулся с автобусом с 43 детьми

В Воронежской области грузовик столкнулся с автобусом с детьми

В Воронежской области на трассе столкнулись грузовик и автобус, в котором находились 43 ребенка, сообщило региональное управление МВД в телеграм-канале.

«Примерно в 18:30 часов в Лискинском районе на 585 километре автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля «Ивеко» и пассажирского автобуса «Ман», движущихся в попутном направлении в сторону города Воронежа», — говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадали водитель автобуса и его сменщик, сейчас они находятся в больнице. В автобусе, в котором кроме 43 детей находились четыре взрослых сопровождающих, никто из пассажиров не пострадал, уточнили в МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют подробности ДТП.

В ноябре легковой автомобиль столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором ехали дети, в Калужской области. Шесть детей и трое сопровождавших их взрослых в результате ДТП получили травмы, водитель легковушки погиб.

После произошедшего Следственный комитет начал проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).