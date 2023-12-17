Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
Более 60 мигрантов, среди которых дети и женщины, утонули в результате крушения лодки у берегов Ливии, сообщила Международная организация ООН по миграции (IОМ) в Ливии в соцсети Х.
Лодка отправлялась из города Зувара в Ливии. Всего на судне находились 86 человек. Лодка потерпела крушение из-за высоких волн, пишет The Guardian со ссылкой на заявление IОМ.
Большинство погибших были выходцами из Нигерии, Гамбии и других африканских стран. 25 человек спасли и перевели в ливийский центр содержания под стражей.
Ливия и Тунис — основные отправные точки для мигрантов, пытающихся по морю достичь Италии и других стран Европы. «Средиземноморье продолжает оставаться одним из самых опасных миграционных маршрутов в мире», — подчеркнули в организации ООН.
Представитель IOM Флавио Ди Джакомо заявил, что в 2023 году на маршруте мигрантов в Средиземноморье уже погибли более 2250 человек. По данным Агентства ООН по делам беженцев, в этом году в Италию прибыли свыше 153 тыс. мигрантов из Ливии и Туниса.
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