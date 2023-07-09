Три лодки с не менее 300 мигрантами пропали на пути к Канарским островам

Три лодки с не менее 300 мигрантами пропали в Атлантике

Три лодки, направлявшиеся из Сенегала на испанские Канарские острова, на борту которых находились в общей сложности не менее 300 человек, пропали в водах Атлантического океана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя неправительственной организации Caminando Fronteras, занимающейся перевозкой мигрантов в Европу, Элена Малено.

Две лодки, на одной из которых находилось около 65 человек, а на другой — от 50 до 60, исчезли 15 дней назад. Третье судно покинуло Сенегал 27 июня с примерно 200 людьми на борту и с тех пор также не подавало сигналов и не было обнаружено.

Канарские острова — одно из главных направлений для мигрантов, которые пытаются попасть в Испанию с запада Африки, пишет Reuters, называя атлантический маршрут миграции одним из «самых смертоносных в мире». По данным Международной организации по миграции ООН, по меньшей мере 559 человек, в том числе 22 ребенка, погибли в 2022 году при попытке добраться до Канарских островов.