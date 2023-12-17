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Война санкций ,  
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В МИДе сообщили о создании механизма для уплаты взносов в ООН

МИД: Россия разработала механизм для уплаты взносов в ООН в долларах и евро
Сюжет
Война санкций

Россия разработала механизм перечисления членских взносов в ООН и другие международные организации в иностранных валютах, сообщил «РИА Новости» директор департамента международных организаций МИДа Петр Ильичев.

«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», — сказал он.

Ильичев рассказал, что в прошлом году Россия столкнулась с трудностями в уплате взносов из-за санкционных ограничений.

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Фото:Chris Hondros / Getty Images

Об обсуждении изменений механизма уплаты взносов в ООН в связи с санкциями Ильичев говорил еще прошлым летом. «Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте», — отметил тогда он.

В ноябре того же года российское правительство решило перечислить ежегодный взнос в Фонд ООН в области народонаселения за 2022 год в рублях, а не долларах США.

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