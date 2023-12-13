NYT узнала о требовании ООН к экс-сотруднику выплатить $63,6 млн

Организация объединенных наций (ООН) требует от бывшего помощника заместителя генсека Виталия Ваншельбойма выплатить $63,6 млн из-за неудачных инвестиций средств, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы. Большая часть этого дела является закрытой, в доступных документах не сказано, как ООН подсчитала сумму его штрафа, отмечает газета.

Штраф связан с решением бывшего заместителя генсека, главы Управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо и ее помощника Ваншельбойма вложить около $60 млн в компании, связанные с британским бизнесменом по имени Дэвид Кендрик, с которым Ваншельбойм познакомился на вечеринке, пишет издание.

По данным газеты, Ваншельбойм и Фаремо, «стремясь повысить свой авторитет в ООН», собрали «миллионы для организации», взимая с правительств и других агентств ООН дополнительную плату за строительные работы. Затем они вложили средства в связанные с Кендриком компании.

Инвестиции предназначались для финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии и жилищного строительства. Но, согласно отчетам аудита ООН, на которые ссылается NYT, они прошли неудачно. Расследование, проведенное в прошлом году, показало, что ООН окупила лишь около 10% своих инвестиций.

В мае прошлого года Фаремо подала в отставку на фоне расследования о нецелевых расходах. Ваншельбойма уволили в январе этого года после внутреннего расследования. Он подал заявление во внутреннюю судебную систему ООН, в котором сообщил, что его оштрафовали на годовую зарплату и велели лично выплатить $63 626 806, пишет газета. Если он не вернет деньги, он не будет иметь права на получение пенсии ООН, говорится в документах, с которыми ознакомилась NYT.

Ваншельбойм, который, как отмечается в материале, является украинцем, попросил отменить увольнение, штраф и предписание о выплате. Суд проведет виртуальное слушание по этому делу в начале следующего года. Бывшему сотруднику ООН не предъявлено никаких обвинений. Он отказался от комментариев.

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