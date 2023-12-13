 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Финансы ,  
0 

NYT узнала о требовании ООН к экс-сотруднику выплатить $63,6 млн

NYT: ООН требует от экс-сотрудника выплатить $63 млн из-за неудачных инвестиций

Организация объединенных наций (ООН) требует от бывшего помощника заместителя генсека Виталия Ваншельбойма выплатить $63,6 млн из-за неудачных инвестиций средств, сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы. Большая часть этого дела является закрытой, в доступных документах не сказано, как ООН подсчитала сумму его штрафа, отмечает газета.

Штраф связан с решением бывшего заместителя генсека, главы Управления ООН по обслуживанию проектов Грете Фаремо и ее помощника Ваншельбойма вложить около $60 млн в компании, связанные с британским бизнесменом по имени Дэвид Кендрик, с которым Ваншельбойм познакомился на вечеринке, пишет издание.

По данным газеты, Ваншельбойм и Фаремо, «стремясь повысить свой авторитет в ООН», собрали «миллионы для организации», взимая с правительств и других агентств ООН дополнительную плату за строительные работы. Затем они вложили средства в связанные с Кендриком компании.

Инвестиции предназначались для финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии и жилищного строительства. Но, согласно отчетам аудита ООН, на которые ссылается NYT, они прошли неудачно. Расследование, проведенное в прошлом году, показало, что ООН окупила лишь около 10% своих инвестиций.

В мае прошлого года Фаремо подала в отставку на фоне расследования о нецелевых расходах. Ваншельбойма уволили в январе этого года после внутреннего расследования. Он подал заявление во внутреннюю судебную систему ООН, в котором сообщил, что его оштрафовали на годовую зарплату и велели лично выплатить $63 626 806, пишет газета. Если он не вернет деньги, он не будет иметь права на получение пенсии ООН, говорится в документах, с которыми ознакомилась NYT.

Ваншельбойм, который, как отмечается в материале, является украинцем, попросил отменить увольнение, штраф и предписание о выплате. Суд проведет виртуальное слушание по этому делу в начале следующего года. Бывшему сотруднику ООН не предъявлено никаких обвинений. Он отказался от комментариев.

Материал дополняется.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 97,4 (-0,67) Инвестиции, 12 дек, 16:31 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 90,22 (-0,77) Инвестиции, 12 дек, 16:31
NYT узнала о требовании ООН к экс-сотруднику выплатить $63,6 млн Финансы, 04:00
Байден заявил, что не знает о заложниках в подземных туннелях в Газе Политика, 03:39
Венгрия назвала условие снятия вето на помощь ЕС Украине Политика, 03:30
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 03:20
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Комитет конгресса США одобрил расследование по импичменту Байдена Политика, 02:33
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Байден заявил о приближении США к потере способности помогать Киеву Политика, 02:22
Зеленский заявил о позитивном сигнале по помощи Украине от конгресса США Политика, 02:11
Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы без помощи США Политика, 02:07
Польша выдворила россиянина из-за подозрений в шпионаже Политика, 01:34
В Ростовской области 180 тыс. человек остались без света из-за непогоды Общество, 01:23
В Думе уточнили срок новых выплат семьям погибших участников спецоперации Политика, 01:12
«Манчестер Юнайтед» вылетел из ЛЧ с худшим результатом в истории Спорт, 00:57