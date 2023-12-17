В Москве задержали рэпера за «оскорбление русской нации»

В Москве задержали рэпера по делу о возбуждении межнациональной ненависти

В Москве задержали участника рэп-баттла, в выступлении которого нашли признаки возбуждения межнациональной ненависти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. Она также опубликовала видео, на котором задержанный извинился перед русскими женщинами.

«26 ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — сказал он. Подозреваемый родом из Красноярского края, на видео он также сообщил, что в Москве проживает по разным хостелам, определенного места жительства у него нет.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Полицейские в ходе обыска изъяли мобильные устройства, на них есть видео, которое содержит доказательства преступления, уточнили в МВД.

Следственный комитет накануне, 16 декабря, сообщил о возбуждении уголовных дел по ст. 282 УК против двух уроженцев среднеазиатских республик, которые проживают в Москве. По информации СК, подозреваемые делали «публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности». В сообщении ведомства не указаны имена подозреваемых и не говорится, за что конкретно их хотят привлечь к уголовной ответственности.

Ранее издание «Блокнот Россия» опубликовало видео, на котором участник рэп-баттла грубо высказался в адрес беременной русской женщины. Издание сообщило, что пользователи соцсетей попросили сотрудников правоохранительных органов проверить, легально ли рэпер находится в России.