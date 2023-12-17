 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

В Москве задержали рэпера за «оскорбление русской нации»

В Москве задержали рэпера по делу о возбуждении межнациональной ненависти

В Москве задержали участника рэп-баттла, в выступлении которого нашли признаки возбуждения межнациональной ненависти, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале. Она также опубликовала видео, на котором задержанный извинился перед русскими женщинами.

«26 ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — сказал он. Подозреваемый родом из Красноярского края, на видео он также сообщил, что в Москве проживает по разным хостелам, определенного места жительства у него нет.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Разработчики извинились за оскорбления в адрес россиян в Cyberpunk 2077
Технологии и медиа
Фото:Alexander Sayganov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Полицейские в ходе обыска изъяли мобильные устройства, на них есть видео, которое содержит доказательства преступления, уточнили в МВД.

Следственный комитет накануне, 16 декабря, сообщил о возбуждении уголовных дел по ст. 282 УК против двух уроженцев среднеазиатских республик, которые проживают в Москве. По информации СК, подозреваемые делали «публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности». В сообщении ведомства не указаны имена подозреваемых и не говорится, за что конкретно их хотят привлечь к уголовной ответственности.

Ранее издание «Блокнот Россия» опубликовало видео, на котором участник рэп-баттла грубо высказался в адрес беременной русской женщины. Издание сообщило, что пользователи соцсетей попросили сотрудников правоохранительных органов проверить, легально ли рэпер находится в России.

Читайте на РБК Pro
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков
Что будет с курсом рубля в 2024 году
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
Раскаяние покупателя: почему начальник хочет снова стать подчиненным
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
МВД рэпер оскорбление задержание

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Рэпера Oxxxymiron оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Рэпера Пашу Техника арестовали за татуировку с нацистской символикой
Общество
Разработчики извинились за оскорбления в адрес россиян в Cyberpunk 2077
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
В Москве задержали рэпера за «оскорбление русской нации» Общество, 02:50
МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника при ударе Израиля по Газе Политика, 02:07
Трамп процитировал Путина и назвал Байдена угрозой демократии Политика, 01:43
Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Общество, 01:36
Заявившая о вине России в падении Ту-154 комиссия отказалась распускаться Политика, 01:29
В Одессе, Херсоне и Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 01:02
В Закарпатье умер один из раненых при взрыве гранат в сельсовете Общество, 00:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей Общество, 00:10
Reuters узнал о снятии Австрией вето с новых санкций ЕС из-за Raiffeisen Политика, 16 дек, 23:41
Депардье отказался от ордена Почетного легиона Общество, 16 дек, 23:34
Полянский заявил об упущенном Киевом шансе на выгодное мирное соглашение Политика, 16 дек, 23:13
Суд продлил задержание «водочного короля» Сабадаша по просьбе защиты Политика, 16 дек, 22:47
На шпиль Нотр-Дама вернули фигуру петуха с христианскими реликвиями Общество, 16 дек, 22:37
Венгрия объяснила внезапные попытки Болгарии отменить налог на газ Политика, 16 дек, 22:21