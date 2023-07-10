В Электростали молодому человеку с зеленым ирокезом срезали скальп

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Двое мужчин напали с ножом на жителя Электростали и нанесли ему ножевые ранения, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент, по информации ведомства, произошел вечером 9 июля около одного из домов на улице Спортивной. Между тремя мужчинами возник конфликт, в итоге двое из них напали на третьего, сообщили в ведомстве. Пострадавшего госпитализировали. МВД начало проверку по факту произошедшего.

Телеграм-каналы Readovka и Mash утверждают, что конфликт начался из-за прически пострадавшего — по данным Mash, у него был зеленый ирокез. Каналы пишут, что нападавшие обрили молодого человека налысо, при этом задев кожный покров.

Mash уточняет, что это произошло примерно в 21:00 около бассейна «Кристалл». Пострадавший — 19-летний Юрий М. подошел к группе мужчин и заговорил с ними. Те раскритиковали его прическу, и начался конфликт.

Пострадавшего обездвижили и обрили, повредив кожу. Затем нападавшие скрылись. Юрию М. помогли прохожие, они же вызвали скорую, пишет Mash.

Readovka утверждает, что на мужчину напали мигранты. Пострадавшему, по информации телеграм-канала, сделали операцию.

В МВД РБК подтвердили, что проверка проводится после этого случая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц), сообщили в прокуратуре. Максимальное наказание по первой статье — семь лет лишения свободы, по второй — пять лет.

Позже подмосковное МВД сообщило, что одного из подозреваемых в нападении задержали. Им оказался житель республики Коми 1999 года рождения.