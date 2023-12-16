Военкоматы во Львове начали предлагать прохожим заключить контракт с ВСУ

Фото: lvivobltck / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На улицах украинского города Львов сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы. — РБК) начали подходить к прохожим с целью агитации и информирования о возможности заключить контракт с вооруженными силами. Об этом сообщил Львовский областной ТЦК в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

«Проводится ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и льготах», — сказано в сообщении.

ТЦК прикрепил к посту фотографии, на которых запечатлены беседующие с прохожими сотрудники военкоматов. В руках у последних можно увидеть папки с материалами.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Также в стране действует военное положение, в последний раз его продлили до 14 февраля 2024 года.

Ранее 16 декабря «Страна.ua» и УНИАН сообщили со ссылкой на источники, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже проводят рейды по крупным ресторанам Киева и раздают повестки. По данным «Страны», рейды прошли по меньшей мере в четырех крупных ресторанах столицы: в заведения заходила группа из 25–30 человек, после чего правоохранители начинали проверку документов у посетителей.

Источники «Страны» и УНИАН в СБУ назвали происходящее «контрдиверсионными мерами безопасности»: сотрудники службы совместно с МВД и Миграционной службой, по их словам, третий день проверяли «потенциально причастных к противоправной деятельности». «В то же время представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета», — сказал один из собеседников.

В начале декабря «Страна» писала, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам, передавало издание.