Сотрудники военкомата во Львове попытались задержать мужчину на улице
Военкомат Львовской области Украины проведет проверку после попытки его сотрудников задержать мужчину на улице города, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
«В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки). По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.
17 сентября издание «Страна.ua» опубликовало видео из Львова, на котором четверо сотрудников военкомата пытались задержать мужчину и усадить его в микроавтобус, в итоге ему удалось убежать.
После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.
В начале сентября текущего года Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. После этого такие болезни, как клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты, легкие болезненные проявления расстройств психики, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций и другие перестали быть основанием для признания негодным к службе. Ограниченно годным разрешили служить только по конкретной военной специальности, решение об этом будет принимать военно-врачебная комиссия.
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