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Сотрудники военкомата во Львове попытались задержать мужчину на улице

Во Львове проведут проверку после попытки военкомов задержать мужчину на улице

Военкомат Львовской области Украины проведет проверку после попытки его сотрудников задержать мужчину на улице города, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП (территориального центра комплектования и социальной поддержки). По данному факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.

17 сентября издание «Страна.ua» опубликовало видео из Львова, на котором четверо сотрудников военкомата пытались задержать мужчину и усадить его в микроавтобус, в итоге ему удалось убежать.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

В начале сентября текущего года Минобороны Украины разрешило мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. После этого такие болезни, как клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты, легкие болезненные проявления расстройств психики, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций и другие перестали быть основанием для признания негодным к службе. Ограниченно годным разрешили служить только по конкретной военной специальности, решение об этом будет принимать военно-врачебная комиссия.

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