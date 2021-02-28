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Россия запустила с Байконура спутник для мониторинга климата

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новым космическим аппаратом для оценки климата Арктики, космодром Байконур
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новым космическим аппаратом для оценки климата Арктики, космодром Байконур (Фото: Роскосмос)

Утром 28 февраля с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Арктика-М», предназначенным для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«28 февраля 2021 года в 9:55:01 по московскому времени с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым космическим аппаратом «Арктика-М», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что разделение ступеней носителя и разгонного блока прошло успешно. После этого разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппарата на орбиту. Предполагается, что он отделится через 2 часа 19 минут после старта, то есть примерно в 12:14 мск. После этого управление будет передано заказчику.

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Технологии и медиа
Фото:roscosmos.ru

«Арктика-М» — это космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга. Она включает в себя минимум два спутника, которые обеспечивают круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Изначально запуск «Арктики-М» был запланирован на 24 декабря 2020 года. Однако в октябре специалисты «Роскосмоса» обнаружили, что необходимо провести ряд дополнительных проверок. В связи с этим вывод системы на орбиту был перенесен на 2021 год.

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