Сальдо: двое погибли при обстреле херсонского поселка Новая Маячка из HIMARS

Сальдо заявил о гибели двух человек при обстреле Новой Маячки из HIMARS

Украинские силы нанесли удар по поселку Новая Маячка в Херсонской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, в результате погибли два человека, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

Поселок, по словам губернатора, подвергся ракетной атаке. Большую часть снарядов HIMARS сбили средства ПВО, но один боеприпас достиг земли и взорвался «во время доставки гуманитарной помощи». В результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения, написал он.

Также, по словам Сальдо, в результате удара пострадали военные, которые помогали с разгрузкой гуманитарной помощи.

«Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы», — заключил губернатор.

Новая Маячка — поселок городского типа, расположенный на левом берегу Днепра. Он находится в 40 км к юго-востоку от подконтрольного Украине Херсона.

Накануне Сальдо писал, что ракетному обстрелу подвергся Генический район Херсонской области, где расположена временная административная столица региона — город Геническ. По району, по словам губернатора, выпустили как минимум 15 ракет, их удалось сбить.

РСЗО HIMARS — американская реактивная система залпового огня. Первые подобные комплексы США передали Украине в июне 2022 года.

Москва осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. В Кремле подчеркивали, что это не помешает достичь целей спецоперации и затянет конфликт.