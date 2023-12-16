У торгового центра в Лос-Анджелесе произошла стрельба, один человек погиб

Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе у ТЦ в Лос-Анджелесе

Фото: Brian Cassella / Chicago Tribune / ZUMA Press Wire / ТАСС

Неизвестный открыл огонь у торгового центра в пригороде Лос-Анджелеса Уиллоубруке, пять человек получили ранения, один из них умер в больнице, сообщают NBC и CBS со ссылкой на департамент шерифа округа.

Стрельба произошла у ТЦ, расположенного между бульваром Эль-Сегундо и улицей Сан-Педро. По данным следователей, к группе людей подошел неизвестный мужчина и начал стрелять, после чего он убежал из этого района в южном направлении по улице Сан-Педро.

Один из пострадавших, 32-летний мужчина, скончался по прибытии в больницу. Остальных четверых пострадавших — мужчин в возрасте от 40 до 50 лет — госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии, а состояние остальных оценивается как стабильное.

6 декабря стрельба произошла в Невадском университете в Лас-Вегасе, в результате которой три человека погибли, еще один получил ранения. Огонь открыл 67-летний профессор Энтони Полито, сообщил источник CNN в правоохранительных органах, сам стрелявший тоже погиб. В полиции заявляли, что следователи еще не выяснили мотив преступника, однако им известно, что мужчина подавал заявления на несколько вакансий в различных колледжах и университетах Невады, но каждый раз получал отказ.

Полицейские нашли у стрелявшего 150 патронов и список планируемых целей, куда были включены преподаватели университета Восточной Каролины в Северной Каролине, где Полито работал с 2001 по 2017 год.