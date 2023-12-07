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Общество ,  
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Три человека пострадали при стрельбе в университете в Лас-Вегасе

Три человека пострадали при стрельбе в Невадском университете в Гас-Вегасе

В Невадском университете в Лас-Вегасе произошла стрельба, пострадали не менее трех человек. Об этом сообщил шериф полиции города Кевин Макмахилл, передает CNN.

«Сейчас мы знаем, что есть трое пострадавших, но неизвестна степень травм. Это число может измениться», — сказал шериф журналистам.

Пострадавших доставили в больницу. Предполагаемого виновника стрельбы нашли мертвым. Был ли он застрелен прибывшими на место полицейскими или покончил с собой, неизвестно, пишет Reuters.

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По словам Макмахилла, угроза людям на территории университета отсутствует. Однако главный кампус вуза решили закрыть на один день из соображений безопасности. Полицейские продолжают осматривать место происшествия в поисках пострадавших.

В Невадском университете обучаются около 25 тыс. студентов и примерно 8 тыс. аспирантов и докторантов. Белый дом заявил, что следит за ситуацией в вузе после стрельбы.

Теги
Лас-Вегас Университет стрельба

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